Премьера: 25.04.2024

Режиссер: Ксавье Легран

Актеры: Марк-Андре Гронден, Ив Жак, Летиция Изамбер-Дени, Анн-Элизабет Боссе, Бландин Бюри, Венсан Леклер, Луи Шампань, Мирей Наггар, Мари-Франс Ламбер, Тьерри Аркур, Флоранс Жанас, Анна Луаре

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 112 минуты

30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съемки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — все, чего Элиас добивался всю жизнь. Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправится в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.