Наследник
Премьера:
25.04.2024
Режиссер:
Ксавье Легран
Актеры:
Марк-Андре Гронден, Ив Жак, Летиция Изамбер-Дени, Анн-Элизабет Боссе, Бландин Бюри, Венсан Леклер, Луи Шампань, Мирей Наггар, Мари-Франс Ламбер, Тьерри Аркур, Флоранс Жанас, Анна Луаре
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
112 минуты
30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съемки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — все, чего Элиас добивался всю жизнь. Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправится в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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