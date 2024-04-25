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Наследник

Наследник

Премьера:
25.04.2024
 
Режиссер:
Ксавье Легран
  
Актеры:
Марк-Андре Гронден, Ив Жак, Летиция Изамбер-Дени, Анн-Элизабет Боссе, Бландин Бюри, Венсан Леклер, Луи Шампань, Мирей Наггар, Мари-Франс Ламбер, Тьерри Аркур, Флоранс Жанас, Анна Луаре
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  

30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съемки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — все, чего Элиас добивался всю жизнь. Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправится в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.

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