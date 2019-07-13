МУЛЬТ в кино. Выпуск №100: Большой МУЛЬТпраздник!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 20.07.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, короткометражный, детский
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».
Сегодня
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15