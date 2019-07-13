МУЛЬТ в кино. Выпуск №100: Большой МУЛЬТпраздник!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 20.07.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, короткометражный, детский

Продолжительноcть: 45 мин

В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».