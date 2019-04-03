Мой друг Зигмунд Фрейд

Страна: Австрия, Германия, 2018

Режиссер: Николаус Лейтнер

Актеры: Саймон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова

Жанр: мелодрама

Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру. Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.