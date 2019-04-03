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Мой друг Зигмунд Фрейд

Мой друг Зигмунд Фрейд

Страна:
Австрия, Германия, 2018
 
Режиссер:
Николаус Лейтнер
  
Актеры:
Саймон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова
  
Жанр:
мелодрама
  

Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру. Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.

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