Мой друг Зигмунд Фрейд
Страна:
Австрия, Германия, 2018
Режиссер:
Николаус Лейтнер
Актеры:
Саймон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова
Жанр:
мелодрама
Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру. Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.
Сегодня
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, понедельник
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, среда
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
24 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
25 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
26 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10