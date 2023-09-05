Мини-диско. Танцуют все!

Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Деннис Ботс

Актеры: Эстер Мбире, Сил ван дер Зван, Пит Томассен, Эдсилия Ромбли, Пим Мюда, Эдо Бруннер, Наджиб Амхали, Лукреция ван дер Влот, Чанна Хьюитт, Лоннеке ван Кримпен

Жанр: Приключение, Комедия, Музыкальный

Продолжительноcть: 84 минуты

Друзья Тео и Лулу получают приглашение на конкурс мини-диско, который ежегодно проводит легендарная тетя Рита. Но до кемпинга, где проходит состязание добраться не так то просто. Их машина ломается, соперники строят козни, а на горизонте возникают новые сложности. Воля к победе, бесстрашие, юмор и дружба преодолеют все на своем пути. Новая танцевальная семейная комедия приглашает всех зарядиться веселой атмосферой летнего праздника! А помогут в этом известные всем курортникам хиты мини-диско! «Чи чи ва» и «Коко Локо» ждут вас!