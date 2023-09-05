Мини-диско. Танцуют все!
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Деннис Ботс
Актеры:
Эстер Мбире, Сил ван дер Зван, Пит Томассен, Эдсилия Ромбли, Пим Мюда, Эдо Бруннер, Наджиб Амхали, Лукреция ван дер Влот, Чанна Хьюитт, Лоннеке ван Кримпен
Жанр:
Приключение, Комедия, Музыкальный
Продолжительноcть:
84 минуты
Друзья Тео и Лулу получают приглашение на конкурс мини-диско, который ежегодно проводит легендарная тетя Рита. Но до кемпинга, где проходит состязание добраться не так то просто. Их машина ломается, соперники строят козни, а на горизонте возникают новые сложности. Воля к победе, бесстрашие, юмор и дружба преодолеют все на своем пути. Новая танцевальная семейная комедия приглашает всех зарядиться веселой атмосферой летнего праздника! А помогут в этом известные всем курортникам хиты мини-диско! «Чи чи ва» и «Коко Локо» ждут вас!
Сегодня
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
16:50
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
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