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Мини-диско. Танцуют все!

Мини-диско. Танцуют все!

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Деннис Ботс
  
Актеры:
Эстер Мбире, Сил ван дер Зван, Пит Томассен, Эдсилия Ромбли, Пим Мюда, Эдо Бруннер, Наджиб Амхали, Лукреция ван дер Влот, Чанна Хьюитт, Лоннеке ван Кримпен
  
Жанр:
Приключение, Комедия, Музыкальный
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

Друзья Тео и Лулу получают приглашение на конкурс мини-диско, который ежегодно проводит легендарная тетя Рита. Но до кемпинга, где проходит состязание добраться не так то просто. Их машина ломается, соперники строят козни, а на горизонте возникают новые сложности. Воля к победе, бесстрашие, юмор и дружба преодолеют все на своем пути. Новая танцевальная семейная комедия приглашает всех зарядиться веселой атмосферой летнего праздника! А помогут в этом известные всем курортникам хиты мини-диско! «Чи чи ва» и «Коко Локо» ждут вас!

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