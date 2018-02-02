Страна: США, 2012

Премьера: в РФ 14.02.2013

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Актеры: Филип Сеймур Хоффман, Хоакин Феникс, Эми Адамс, Лора Дерн, Джесси Племонс, Эмбир Чайлдерс, Рами Малек, Патриция МакКормак, Мартин Д. Дью

Жанр: драма

Продолжительноcть: 144 мин

Сбор в мире: $26 785 689,00

Сбор в России: $230 176,00

Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником. По мере того как новая вера завоевывает поклонников, бывший бродяга начинает задаваться вопросами о том, во что он верит и кем является его наставник на самом деле. Но некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми…