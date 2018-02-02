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Мастер

Мастер

Страна:
США, 2012
 
Премьера:
в РФ 14.02.2013
 
Режиссер:
Пол Томас Андерсон
  
Актеры:
Филип Сеймур Хоффман, Хоакин Феникс, Эми Адамс, Лора Дерн, Джесси Племонс, Эмбир Чайлдерс, Рами Малек, Патриция МакКормак, Мартин Д. Дью
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
144 мин
  
Сбор в мире:
$26 785 689,00
 
Сбор в России:
$230 176,00
 

 

Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником. По мере того как новая вера завоевывает поклонников, бывший бродяга начинает задаваться вопросами о том, во что он верит и кем является его наставник на самом деле. Но некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми…

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