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Люди Икс: Темный феникс

Люди Икс: Темный феникс

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Саймон Кинберг
  
Актеры:
Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Коди Смит-МакФии, Эван Питерс, Тай Шеридан, Александра Шипп
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

 

Во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, которая держит Людей Икс вместе. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.

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