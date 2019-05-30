Люди Икс: Темный феникс

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Саймон Кинберг

Актеры: Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Коди Смит-МакФии, Эван Питерс, Тай Шеридан, Александра Шипп

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 115 мин

Во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, которая держит Людей Икс вместе. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.