Люди Икс: Темный феникс
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 06.06.2019
Режиссер:
Саймон Кинберг
Актеры:
Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Коди Смит-МакФии, Эван Питерс, Тай Шеридан, Александра Шипп
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
115 мин
Во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, которая держит Людей Икс вместе. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.
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3D 19:00
21:50
3D 00:10
8 июня, суббота
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9 июня, воскресенье
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14:50
16:40
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21:50
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10 июня, понедельник
|Киносити
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10:10
12:00
12:30
14:20
14:50
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19:30
20:50
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23:10
00:10
|Синема Стар
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12:45
3D 19:00
21:50
11 июня, вторник
|Киносити
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10:10
12:00
12:30
14:20
14:50
16:40
17:10
19:30
20:50
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23:10
00:10
|Октябрь
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3D 21:50
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12 июня, среда
|Киносити
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10:10
12:00
12:30
14:20
17:10
19:30
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23:15
00:10
01:30
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3D 19:00
3D 00:10
13 июня, четверг
|Киносити
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00:10