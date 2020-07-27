Лесси. Возвращение домой
Страна:
Германия, 2020
Премьера:
в РФ 01.08.2020
Режиссер:
Ханно Олдердиссен
Актеры:
Себастиан Беццель, Анна Мария Мюэ, Нико Маришка, Белла Бадинг, Маттиас Хабих, Йохан фон Бюлов, Сина Бьянка Хеншел, Яна Палласке, Юстус фон Донаньи, Кристоф Летковски
Жанр:
детский, приключения, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Двенадцатилетний Флориан и его колли Лесси — неразлучные друзья. Они счастливо живут в немецкой деревеньке. Когда отец Флориана лишается работы, семье приходится переезжать в дом поменьше, т. к. с собаками туда нельзя. Флориану приходится расстаться с Лесси. Новым хозяином становится граф фон Шпренгель, который отправляется в Северное море вместе с ней и своенравной внучкой Присциллой. При первой возможности Лесси сбегает и ей предстоит долгий путь обратно к Флориану.
Сегодня
|12:40
|Синема Стар
|15:35
|Синема Стар
Завтра
|12:40
|Синема Стар
|15:35
|Синема Стар
3 августа, понедельник
|12:40
|Синема Стар
|15:35
|Синема Стар
4 августа, вторник
|12:40
|Синема Стар
|15:35
|Синема Стар
5 августа, среда
|12:40
|Синема Стар
|15:35
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
12:40
15:35
Завтра
|Синема Стар
|
12:40
15:35
3 августа, понедельник
|Синема Стар
|
12:40
15:35
4 августа, вторник
|Синема Стар
|
12:40
15:35
5 августа, среда
|Синема Стар
|
12:40
15:35
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
2 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2200-2400 ₽
22 августа, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽