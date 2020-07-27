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Лесси. Возвращение домой

Лесси. Возвращение домой

Страна:
Германия, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.08.2020
 
Режиссер:
Ханно Олдердиссен
  
Актеры:
Себастиан Беццель, Анна Мария Мюэ, Нико Маришка, Белла Бадинг, Маттиас Хабих, Йохан фон Бюлов, Сина Бьянка Хеншел, Яна Палласке, Юстус фон Донаньи, Кристоф Летковски
  
Жанр:
детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Двенадцатилетний Флориан и его колли Лесси — неразлучные друзья. Они счастливо живут в немецкой деревеньке. Когда отец Флориана лишается работы, семье приходится переезжать в дом поменьше, т. к. с собаками туда нельзя. Флориану приходится расстаться с Лесси. Новым хозяином становится граф фон Шпренгель, который отправляется в Северное море вместе с ней и своенравной внучкой Присциллой. При первой возможности Лесси сбегает и ей предстоит долгий путь обратно к Флориану.

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Сегодня
12:40 Синема Стар
15:35 Синема Стар
Завтра
12:40 Синема Стар
15:35 Синема Стар
3 августа, понедельник
12:40 Синема Стар
15:35 Синема Стар
4 августа, вторник
12:40 Синема Стар
15:35 Синема Стар
5 августа, среда
12:40 Синема Стар
15:35 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Автобусный тур одного дня «Литературные усадьбы»
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2 августа, воскресенье 09:00
Бежин луг
 ₽  Билеты: 2200-2400 ₽
Летняя Киновечеринка
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22 августа, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Экскурсия в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
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