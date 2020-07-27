Лесси. Возвращение домой

Страна: Германия, 2020

Премьера: в РФ 01.08.2020

Режиссер: Ханно Олдердиссен

Актеры: Себастиан Беццель, Анна Мария Мюэ, Нико Маришка, Белла Бадинг, Маттиас Хабих, Йохан фон Бюлов, Сина Бьянка Хеншел, Яна Палласке, Юстус фон Донаньи, Кристоф Летковски

Жанр: детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

Двенадцатилетний Флориан и его колли Лесси — неразлучные друзья. Они счастливо живут в немецкой деревеньке. Когда отец Флориана лишается работы, семье приходится переезжать в дом поменьше, т. к. с собаками туда нельзя. Флориану приходится расстаться с Лесси. Новым хозяином становится граф фон Шпренгель, который отправляется в Северное море вместе с ней и своенравной внучкой Присциллой. При первой возможности Лесси сбегает и ей предстоит долгий путь обратно к Флориану.