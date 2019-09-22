Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 03.10.2019
Режиссер:
Хесус Гарсес Ламберт
Актеры:
Лука Арджентеро, Франческо Паннофино, Анджела Фонтана, Массимо Де Лоренцо
Жанр:
биографический
Продолжительноcть:
89 мин
Путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» — «Моны Лизы». С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера.
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5 октября, суббота
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6 октября, воскресенье
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7 октября, понедельник
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8 октября, вторник
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9 октября, среда
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