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Леонардо да Винчи. Неизведанные миры

Леонардо да Винчи. Неизведанные миры

Страна:
Италия, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.10.2019
 
Режиссер:
Хесус Гарсес Ламберт
  
Актеры:
Лука Арджентеро, Франческо Паннофино, Анджела Фонтана, Массимо Де Лоренцо
  
Жанр:
биографический
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

Путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» — «Моны Лизы». С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера.

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Сегодня
20:00 ДКЖ Кино
Завтра
20:00 ДКЖ Кино
5 октября, суббота
20:00 ДКЖ Кино
6 октября, воскресенье
20:00 ДКЖ Кино
7 октября, понедельник
20:00 ДКЖ Кино
8 октября, вторник
20:00 ДКЖ Кино
9 октября, среда
20:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
Jony
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Anacondaz
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6 октября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-1300 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100-2000 ₽
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