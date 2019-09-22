Леонардо да Винчи. Неизведанные миры

Страна: Италия, 2019

Премьера: в РФ 03.10.2019

Режиссер: Хесус Гарсес Ламберт

Актеры: Лука Арджентеро, Франческо Паннофино, Анджела Фонтана, Массимо Де Лоренцо

Жанр: биографический

Продолжительноcть: 89 мин

Путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» — «Моны Лизы». С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера.