Костяной домик

Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Маттиас Хене

Актеры: Джоли Ричардсон, Нил Линпоу, Сэди Соверолл, Гарри Кэдби, Роджер Аджогбе, Юин Беннет, Кэмерон Джек, Джейми Мелроуз, Клиффорд Сэмюэль, Шэрон Янг

Жанр: Триллер, Ужасы, Криминальный

Продолжительноcть: 93 минуты

Женщина с дочерью-подростком и парализованным мужем тихо живет на отдаленной ферме, пока одной ненастной ночью ей не приходится помочь раненному в автоаварии незнакомцу, которого притащил к ее дому его младший брат. События принимают неожиданный оборот, когда выясняется, что братья — разыскиваемые преступники да и самой хозяйке дома есть что скрывать.