Костяной домик
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Маттиас Хене
Актеры:
Джоли Ричардсон, Нил Линпоу, Сэди Соверолл, Гарри Кэдби, Роджер Аджогбе, Юин Беннет, Кэмерон Джек, Джейми Мелроуз, Клиффорд Сэмюэль, Шэрон Янг
Жанр:
Триллер, Ужасы, Криминальный
Продолжительноcть:
93 минуты
Женщина с дочерью-подростком и парализованным мужем тихо живет на отдаленной ферме, пока одной ненастной ночью ей не приходится помочь раненному в автоаварии незнакомцу, которого притащил к ее дому его младший брат. События принимают неожиданный оборот, когда выясняется, что братья — разыскиваемые преступники да и самой хозяйке дома есть что скрывать.
25 ноября, суббота
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Алмаз Синема
26 ноября, воскресенье
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 ноября, понедельник
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
28 ноября, вторник
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
29 ноября, среда
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
25 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
26 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
27 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
28 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
29 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
11 - 29 ноября
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