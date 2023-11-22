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Костяной домик

Костяной домик

Премьера:
23.11.2023
 
Режиссер:
Маттиас Хене
  
Актеры:
Джоли Ричардсон, Нил Линпоу, Сэди Соверолл, Гарри Кэдби, Роджер Аджогбе, Юин Беннет, Кэмерон Джек, Джейми Мелроуз, Клиффорд Сэмюэль, Шэрон Янг
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Криминальный
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  

Женщина с дочерью-подростком и парализованным мужем тихо живет на отдаленной ферме, пока одной ненастной ночью ей не приходится помочь раненному в автоаварии незнакомцу, которого притащил к ее дому его младший брат. События принимают неожиданный оборот, когда выясняется, что братья — разыскиваемые преступники да и самой хозяйке дома есть что скрывать.

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