Корпорация Морозов

Премьера: 06.01.2024

Режиссер: Мария Тихонова

Актеры: Александр Обласов, Валентина Мазунина, Арарат Кещян, Ирина Апексимова, Владислав Ветров, Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Вероника Устимова, Алексей Онежен

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 80 минут

30 декабря, вся страна уже отдыхает в предвкушении Нового года… А в Корпорации Дедов Морозов — самая горячая пора. Хорошо, что Новый год — это не только салюты и салаты, но и настоящие волшебные превращения. Два Деда Мороза пробуют спасти застрявшего в лифте мальчугана, уставший от работы Дед Мороз отчаянно пытается уйти в отставку, юная балерина старается попасть в труппу Большого театра, а две равноуважаемые семьи отчаянно сражаются за крошечный земельный участок… Благодаря стажерам и корифеям Корпорации Морозов все разрешается самым неожиданным и волшебным образом.