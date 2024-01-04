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Корпорация Морозов

Корпорация Морозов

Премьера:
06.01.2024
 
Режиссер:
Мария Тихонова
  
Актеры:
Александр Обласов, Валентина Мазунина, Арарат Кещян, Ирина Апексимова, Владислав Ветров, Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Вероника Устимова, Алексей Онежен
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
80 минут
  

30 декабря, вся страна уже отдыхает в предвкушении Нового года… А в Корпорации Дедов Морозов — самая горячая пора. Хорошо, что Новый год — это не только салюты и салаты, но и настоящие волшебные превращения. Два Деда Мороза пробуют спасти застрявшего в лифте мальчугана, уставший от работы Дед Мороз отчаянно пытается уйти в отставку, юная балерина старается попасть в труппу Большого театра, а две равноуважаемые семьи отчаянно сражаются за крошечный земельный участок… Благодаря стажерам и корифеям Корпорации Морозов все разрешается самым неожиданным и волшебным образом.

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