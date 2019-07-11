Код Гиас. Лелуш Воскресший

Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 18.07.2019

Режиссер: Горо Танигути

Актеры: Юкана Ногами, Такахиро Сакурай, Дзюн Фукуяма, Каори Надзука, Ватару Такаги, Акио Оцука, Юко Гото, Кикуко Иноуэ, Аюму Мурасэ, Симадзаки Нобунага

Жанр: аниме

Продолжительноcть: 115 мин

В альтернативной реальности Британская Империя захватила мир, обрушивая на непокорных мощь своей военной машины. Заключительная глава саги о Лелуше, опальном отпрыске императорского рода и великом революционере, который поставил целью своей жизни разрушить Британскую империю. Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой, Лелуш получил магический дар, так называемый Гиас, позволяющий подчинять себе волю других людей. Он достиг своей цели... и погиб. Однако его история на этом не закончилась.