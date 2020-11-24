Изгоняющий дьявола: Инсомния

Страна: Австралия, 2019

Премьера: в РФ 26.11.2020

Режиссер: Дэниэл Дж. Филлипс

Актеры: Эрик Томсон, Сара Уэст, Бенсон Джек Энтони, Фелиция Тассоне, Амелия Дугласс, Мелани Мунт, Адам Овадия, Мэттью Крук, Александр Ллойд, Джессика Бёрджесс

Жанр: ужасы, триллер, мистика

Продолжительноcть: 88 мин

Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек не может спать до тех пор, пока не умирает, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения там не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга.