Изгоняющий дьявола: Инсомния
Страна:
Австралия, 2019
Премьера:
в РФ 26.11.2020
Режиссер:
Дэниэл Дж. Филлипс
Актеры:
Эрик Томсон, Сара Уэст, Бенсон Джек Энтони, Фелиция Тассоне, Амелия Дугласс, Мелани Мунт, Адам Овадия, Мэттью Крук, Александр Ллойд, Джессика Бёрджесс
Жанр:
ужасы, триллер, мистика
Продолжительноcть:
88 мин
Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек не может спать до тех пор, пока не умирает, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения там не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга.
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12 марта, пятница 20:00
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