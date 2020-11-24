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Изгоняющий дьявола: Инсомния

Изгоняющий дьявола: Инсомния

Страна:
Австралия, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.11.2020
 
Режиссер:
Дэниэл Дж. Филлипс
  
Актеры:
Эрик Томсон, Сара Уэст, Бенсон Джек Энтони, Фелиция Тассоне, Амелия Дугласс, Мелани Мунт, Адам Овадия, Мэттью Крук, Александр Ллойд, Джессика Бёрджесс
  
Жанр:
ужасы, триллер, мистика
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек не может спать до тех пор, пока не умирает, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения там не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга.

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Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Трофим
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7 января, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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