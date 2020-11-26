Избави нас от лукавого

Страна: Республика Корея, 2020

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Хон Вон-чхан

Актеры: Хван Джон-мин, Ли Джон-джэ, Пак Чон-мин, Пак Со-и, Чхве Хи-со, Пак Мён-хун, О Дэ-хван, Сон Ён-чхан, Ли Со-хван, Щим Ён-ын

Жанр: боевик, криминал, триллер

Продолжительноcть: 108 мин

Бюджет: $12 000 000,00

Сбор в мире: $33 242 833,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,05

Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания — убийства главы клана якудза — он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата — того самого якудза.