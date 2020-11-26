Избави нас от лукавого
Страна:
Республика Корея, 2020
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Хон Вон-чхан
Актеры:
Хван Джон-мин, Ли Джон-джэ, Пак Чон-мин, Пак Со-и, Чхве Хи-со, Пак Мён-хун, О Дэ-хван, Сон Ён-чхан, Ли Со-хван, Щим Ён-ын
Жанр:
боевик, криминал, триллер
Продолжительноcть:
108 мин
Бюджет:
$12 000 000,00
Сбор в мире:
$33 242 833,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,05
Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания — убийства главы клана якудза — он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата — того самого якудза.
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15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽