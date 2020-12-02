Илиана. Верь мне

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Владимир Койфман

Актеры: Ина Баррон, Иван Босильчич, Анна Чурина, Виктор Сухоруков, Макар Запорожский, Алексей Морозов, Алексей Барабаш

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал

Продолжительноcть: 107 мин

Бюджет: $1 000 000,00

Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», станет роковой. Федора пленит красота, ум и загадочность Илианы. Вскоре они станут семейной парой, но их союз будет далеко не идеален. Откровение Илианы, сделанное однажды во время семейного обеда, шокирует Федора. Запланированный ужин с друзьями превратится в опасную игру.