Илиана. Верь мне
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Владимир Койфман
Актеры:
Ина Баррон, Иван Босильчич, Анна Чурина, Виктор Сухоруков, Макар Запорожский, Алексей Морозов, Алексей Барабаш
Жанр:
детектив, триллер, драма, криминал
Продолжительноcть:
107 мин
Бюджет:
$1 000 000,00
Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», станет роковой. Федора пленит красота, ум и загадочность Илианы. Вскоре они станут семейной парой, но их союз будет далеко не идеален. Откровение Илианы, сделанное однажды во время семейного обеда, шокирует Федора. Запланированный ужин с друзьями превратится в опасную игру.
Сегодня
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5 декабря, суббота
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6 декабря, воскресенье
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7 декабря, понедельник
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8 декабря, вторник
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21:20
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽