Идеальная зависимость
Премьера:
01.05.2024
Режиссер:
Кэстил Лэндон
Актеры:
Ману Беннетт, Райан Боун, Росс Батлер, Бри Уинслоу, Поппи Гилберт, Киана Мадейра, Алекс Червински, Джей ДеМерит, Николас Дюверней, Мэттью Носка
Жанр:
Боевик, Мелодрама
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Сиенна — успешная тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.
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