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Идеальная зависимость

Идеальная зависимость

Премьера:
01.05.2024
 
Режиссер:
Кэстил Лэндон
  
Актеры:
Ману Беннетт, Райан Боун, Росс Батлер, Бри Уинслоу, Поппи Гилберт, Киана Мадейра, Алекс Червински, Джей ДеМерит, Николас Дюверней, Мэттью Носка
  
Жанр:
Боевик, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Сиенна — успешная тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.

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