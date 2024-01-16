Хануман
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Прасант Варма
Актеры:
Теджа Саджа, Амрита Айер, Варалаксми Сараткумар, Винай Рай, Веннела Кишор, Сатья, Гетуп Срину, Дипак Шетти, Рави Теджа
Жанр:
Боевик, Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
158 минут
В воображаемом месте под названием Анджанадри главный герой получает силу Ханумана и сражается за Анджанадри.
Сегодня
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
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