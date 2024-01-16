Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Прасант Варма

Актеры: Теджа Саджа, Амрита Айер, Варалаксми Сараткумар, Винай Рай, Веннела Кишор, Сатья, Гетуп Срину, Дипак Шетти, Рави Теджа

Жанр: Боевик, Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 158 минут

В воображаемом месте под названием Анджанадри главный герой получает силу Ханумана и сражается за Анджанадри.