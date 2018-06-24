Хэппи-энд
Страна:
Франция, Германия, Австрия, 2017
Премьера:
в РФ 25.01.2018
Режиссер:
Михаэль Ханеке
Актеры:
Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Фантина Ардуин, Франц Роговски, Любна Абидар, Набиха Аккари, Фрэнк Андрие, Доминик Беснеар, Софи Бурдон
Жанр:
драма, артхаус
Продолжительноcть:
107 мин
Бюджет:
$13 600 000,00
Сбор в мире:
$1 801 247,00
Сбор в России:
$74 261,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,54
История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других. Действие фильма происходит через несколько лет после сюжета фильма «Любовь».
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 августа, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽