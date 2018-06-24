Страна: Франция, Германия, Австрия, 2017

Премьера: в РФ 25.01.2018

Режиссер: Михаэль Ханеке

Актеры: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Фантина Ардуин, Франц Роговски, Любна Абидар, Набиха Аккари, Фрэнк Андрие, Доминик Беснеар, Софи Бурдон

Жанр: драма, артхаус

Продолжительноcть: 107 мин

Бюджет: $13 600 000,00

Сбор в мире: $1 801 247,00

Сбор в России: $74 261,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,54

История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других. Действие фильма происходит через несколько лет после сюжета фильма «Любовь».