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Хэппи-энд

Хэппи-энд

Страна:
Франция, Германия, Австрия, 2017
 
Премьера:
в РФ 25.01.2018
 
Режиссер:
Михаэль Ханеке
  
Актеры:
Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Фантина Ардуин, Франц Роговски, Любна Абидар, Набиха Аккари, Фрэнк Андрие, Доминик Беснеар, Софи Бурдон
  
Жанр:
драма, артхаус
  
Продолжительноcть:
107 мин
  
Бюджет:
$13 600 000,00
  
Сбор в мире:
$1 801 247,00
 
Сбор в России:
$74 261,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,54
          
 

История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других. Действие фильма происходит через несколько лет после сюжета фильма «Любовь».

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Касса
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Летняя Киновечеринка
Купить билет
22 августа, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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