Фея
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 01.08.2020
Режиссер:
Анна Меликян
Актеры:
Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Екатерина Агеева, Тинатин Далакишвили, Александра Дишдишян, Мария Шалаева, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Юрий Борисов
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
152 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,62
Создатель лучших игр в виртуальной реальности убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность — не единственная.
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10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽