Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 01.08.2020

Режиссер: Анна Меликян

Актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Екатерина Агеева, Тинатин Далакишвили, Александра Дишдишян, Мария Шалаева, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Юрий Борисов

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 152 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,62

Создатель лучших игр в виртуальной реальности убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность — не единственная.