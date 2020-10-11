Доктор Лиза

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 22.10.2020

Режиссер: Оксана Карас

Актеры: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 120 мин

В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…