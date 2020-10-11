Доктор Лиза
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 22.10.2020
Режиссер:
Оксана Карас
Актеры:
Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
120 мин
В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…
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25 октября, воскресенье
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24 октября, суббота 22:30
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20 декабря, воскресенье 19:00
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14 ноября, суббота 20:00
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24 - 25 октября
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 640-1360 ₽
23 октября, пятница 21:00
₽ Билеты: 200-300 ₽