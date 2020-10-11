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Доктор Лиза

Доктор Лиза

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 22.10.2020
 
Режиссер:
Оксана Карас
  
Актеры:
Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

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