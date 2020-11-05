Дичь
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 12.11.2020
Режиссер:
Кристофер Лэндон
Актеры:
Кэтрин Ньютон, Винс Вон, Алан Рак, Юрайа Шелтон, Кэти Финнеран, Келли Ламор Уилсон, Дэна Дрори, Миша Ошерович, Митчелл Хуг, Мелисса Коллазо
Жанр:
ужасы, триллер, комедия
Продолжительноcть:
101 мин
В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У неё есть меньше 24 часов, чтобы всё исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.
Сегодня
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|18:25
|Алмаз Синема
|22:15
|Алмаз Синема
Сегодня
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|
12:40
18:25
22:15
Завтра
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
12:40
18:25
22:15
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽