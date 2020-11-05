Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 12.11.2020

Режиссер: Кристофер Лэндон

Актеры: Кэтрин Ньютон, Винс Вон, Алан Рак, Юрайа Шелтон, Кэти Финнеран, Келли Ламор Уилсон, Дэна Дрори, Миша Ошерович, Митчелл Хуг, Мелисса Коллазо

Жанр: ужасы, триллер, комедия

Продолжительноcть: 101 мин

В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У неё есть меньше 24 часов, чтобы всё исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.