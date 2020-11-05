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Дичь

Дичь

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 12.11.2020
 
Режиссер:
Кристофер Лэндон
  
Актеры:
Кэтрин Ньютон, Винс Вон, Алан Рак, Юрайа Шелтон, Кэти Финнеран, Келли Ламор Уилсон, Дэна Дрори, Миша Ошерович, Митчелл Хуг, Мелисса Коллазо
  
Жанр:
ужасы, триллер, комедия
  
Продолжительноcть:
101 мин
  

В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У неё есть меньше 24 часов, чтобы всё исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.

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Касса
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
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