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Дети моря

Дети моря

Страна:
Япония, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.10.2019
 
Режиссер:
Аюму Ватанабэ
  
Актеры:
Мана Асида, Хииро Исибаси, Сэисю Урагами, Уин Морисаки, Ю Аои, Мин Танака, Горо Инагаки, Дзюнко Фудзи, Тору Ватанабэ
  
Жанр:
аниме, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, и обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны её новые друзья.

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Сегодня
14:10 Киносити
22:00 Киносити
Завтра
14:10 Киносити
22:00 Киносити
12 октября, суббота
14:10 Киносити
22:00 Киносити
13 октября, воскресенье
14:10 Киносити
22:00 Киносити
14 октября, понедельник
14:10 Киносити
22:00 Киносити
15 октября, вторник
14:10 Киносити
22:00 Киносити
16 октября, среда
14:10 Киносити
22:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 900 ₽
Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки
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12 октября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
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13 октября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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