Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 10.10.2019

Режиссер: Аюму Ватанабэ

Актеры: Мана Асида, Хииро Исибаси, Сэисю Урагами, Уин Морисаки, Ю Аои, Мин Танака, Горо Инагаки, Дзюнко Фудзи, Тору Ватанабэ

Жанр: аниме, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 110 мин

Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, и обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны её новые друзья.