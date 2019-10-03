Дети моря
Страна:
Япония, 2019
Премьера:
в РФ 10.10.2019
Режиссер:
Аюму Ватанабэ
Актеры:
Мана Асида, Хииро Исибаси, Сэисю Урагами, Уин Морисаки, Ю Аои, Мин Танака, Горо Инагаки, Дзюнко Фудзи, Тору Ватанабэ
Жанр:
аниме, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
110 мин
Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, и обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны её новые друзья.
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽