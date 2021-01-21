Дьявол в деталях

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 28.01.2021

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

Актеры: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Натали Моралес, Стефани Эрб, Софья Васильева, Том Хьюз, Кристофер Бауэр, Джейсон Джеймс Рихтер, Терри Кинни

Жанр: триллер

Заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в Лос-Анджелес ? обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.