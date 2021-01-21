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Дьявол в деталях

Дьявол в деталях

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 28.01.2021
 
Режиссер:
Джон Ли Хэнкок
  
Актеры:
Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Натали Моралес, Стефани Эрб, Софья Васильева, Том Хьюз, Кристофер Бауэр, Джейсон Джеймс Рихтер, Терри Кинни
  
Жанр:
триллер
  

Заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в Лос-Анджелес ? обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.

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Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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