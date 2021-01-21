Дьявол в деталях
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 28.01.2021
Режиссер:
Джон Ли Хэнкок
Актеры:
Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Натали Моралес, Стефани Эрб, Софья Васильева, Том Хьюз, Кристофер Бауэр, Джейсон Джеймс Рихтер, Терри Кинни
Жанр:
триллер
Заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в Лос-Анджелес ? обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.
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31 января, воскресенье
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21:20
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Завтра
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30 января, суббота
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21:20
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2 февраля, вторник
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24 апреля, суббота 17:00
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8 марта, понедельник 19:00
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20 февраля, суббота 19:00
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20 марта, суббота 19:00
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20 марта, суббота 20:00
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