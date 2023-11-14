Честный развод. Бенефис

Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Евгений Корчагин

Актеры: Александр Робак, Агата Муцениеце, Леонид Якубович, Ирина Безряднова, Джемал Тетруашвили, Сергей Степин, Владислав Ветров, Оливия Корнилова, Святослав Савченко, Екатерина Авдеева

Жанр: Комедия, Мелодрама

Продолжительноcть: 100 минут

У Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве… Однако Милана не верит в себя и связывает свою музыкальную карьеру с тем, что она жена народного любимца «дяди Гены», у которого постоянные гастроли по стране. После выступления на празднике в одном из провинциальных городов к Милане за кулисы приходит… ее отец Альберт Плехов. Он режиссер в местном театре, довольно эксцентричный, несовременный, но очень задорный мужчина в возрасте. Последние 20 лет он пытается поставить свой мюзикл «Алый цветок». Сценарий, декорации, музыка — все продумано до мелочей. Вот только у города нет денег на его амбициозную постановку. Пытаясь самостоятельно их найти, он оказывается в должниках у опасных людей. Его последней надеждой остается обратиться к дочери и ее звездному мужу. Проблема только в том, что для Миланы он абсолютно чужой человек. И Альберту нужно найти подход к обиженной дочери, резкому Гене и втянуть, то есть вовлечь, их в свою постановку.