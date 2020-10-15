Черный дрозд

Страна: США, Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 22.10.2020

Режиссер: Роджер Мишелл

Актеры: Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Сэм Нил, Миа Васиковска, Рэйн Уилсон, Бекс Тейлор-Клаус, Линдси Дункан, Энсон Бун

Жанр: драма

Продолжительноcть: 98 мин

Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.