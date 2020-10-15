Черный дрозд
Страна:
США, Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 22.10.2020
Режиссер:
Роджер Мишелл
Актеры:
Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Сэм Нил, Миа Васиковска, Рэйн Уилсон, Бекс Тейлор-Клаус, Линдси Дункан, Энсон Бун
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
98 мин
Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.
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