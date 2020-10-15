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Черный дрозд

Черный дрозд

Страна:
США, Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.10.2020
 
Режиссер:
Роджер Мишелл
  
Актеры:
Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Сэм Нил, Миа Васиковска, Рэйн Уилсон, Бекс Тейлор-Клаус, Линдси Дункан, Энсон Бун
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.

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Творческий вечер Ларисы Рубальской
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19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 640-1360 ₽
Lirika
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14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 50 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фогель
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20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Кис-Кис
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11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Слот
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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