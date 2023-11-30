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Блондинка

Блондинка

Премьера:
30.11.2023
 
Режиссер:
Павел Мирзоев
  
Актеры:
Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Юлия Марченко, Федор Федотов, Александра Хромова, Игорь Угаров, Анна Арефьева, Иван Чигасов, Эра Зиганшина, Геннадий Смирнов, Арсений Мыцык, Серафима Красникова, Алена Долголенко, Дарья Ленда, Марина Маныч
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем?

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