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Белая птица. Новое чудо

Белая птица. Новое чудо

Премьера:
18.01.2024
 
Режиссер:
Марк Форстер
  
Актеры:
Хелен Миррен, Джиллиан Андерсон, Оливия Росс, Брайс Гейзар, Надин Леон Гобе, Орландо Швердт, Пэтси Ферран, Стюарт МакКуорри, Джон Бубняк, Ишай Голан, Филип Ленковский, Джим Хай, Джо Стоун-Фьюингс, Ариелла Глейзер
  
Жанр:
Биография, Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
120 минут
  

Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.

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