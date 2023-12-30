Белая птица. Новое чудо
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Марк Форстер
Актеры:
Хелен Миррен, Джиллиан Андерсон, Оливия Росс, Брайс Гейзар, Надин Леон Гобе, Орландо Швердт, Пэтси Ферран, Стюарт МакКуорри, Джон Бубняк, Ишай Голан, Филип Ленковский, Джим Хай, Джо Стоун-Фьюингс, Ариелла Глейзер
Жанр:
Биография, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
120 минут
Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
13:30
|Люксор Тула
|
18:20
|Люксор Тула
19 января, пятница
|
13:30
|Люксор Тула
|
18:20
|Люксор Тула
20 января, суббота
|
13:30
|Люксор Тула
|
18:20
|Люксор Тула
21 января, воскресенье
|
13:30
|Люксор Тула
|
18:20
|Люксор Тула
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Люксор Тула
|
13:30
18:20
19 января, пятница
|Люксор Тула
|
13:30
18:20
20 января, суббота
|Люксор Тула
|
13:30
18:20
21 января, воскресенье
|Люксор Тула
|
13:30
18:20
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