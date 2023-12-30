Белая птица. Новое чудо

Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Марк Форстер

Актеры: Хелен Миррен, Джиллиан Андерсон, Оливия Росс, Брайс Гейзар, Надин Леон Гобе, Орландо Швердт, Пэтси Ферран, Стюарт МакКуорри, Джон Бубняк, Ишай Голан, Филип Ленковский, Джим Хай, Джо Стоун-Фьюингс, Ариелла Глейзер

Жанр: Биография, Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 120 минут

Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.