Страна: Россия, Латвия, 2018

Премьера: в РФ 11.07.2019

Режиссер: Ара Оганесян

Актеры: Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Константин Крюков, Максим Виторган, Алексей Маклаков, Анастасия Калманович, Олег Верещагин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 83 мин

Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.