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Беглецы

Беглецы

Страна:
Россия, Латвия, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Ара Оганесян
  
Актеры:
Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Константин Крюков, Максим Виторган, Алексей Маклаков, Анастасия Калманович, Олег Верещагин
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.

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