Беглецы
Страна:
Россия, Латвия, 2018
Премьера:
в РФ 11.07.2019
Режиссер:
Ара Оганесян
Актеры:
Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Константин Крюков, Максим Виторган, Алексей Маклаков, Анастасия Калманович, Олег Верещагин
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
83 мин
Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.
Сегодня
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Завтра
|15:20
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|19:20
|Алмаз Синема
13 июля, суббота
|15:20
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|19:20
|Алмаз Синема
14 июля, воскресенье
|15:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Алмаз Синема
15 июля, понедельник
|15:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Алмаз Синема
16 июля, вторник
|15:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Алмаз Синема
17 июля, среда
|15:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20
13 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20
14 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20
15 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20
16 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20
17 июля, среда
|Алмаз Синема
|
15:20
19:20