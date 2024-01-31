Багровый рассвет
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Эндрю Бэрд
Актеры:
Олуэн Фуэре, Гай Пирс, Алекс Петтифер, Курт Ягер, Уилльям Гао, Кристал Ю, Ричард Петтифер, Форрест Ботуэлл, Чике Чан, Рили Чун
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
93 минуты
Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.
Сегодня
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, суббота
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, воскресенье
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, понедельник
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, вторник
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, среда
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
3 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
4 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
23:25
5 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
6 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
7 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
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