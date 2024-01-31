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Багровый рассвет

Багровый рассвет

Премьера:
01.02.2024
 
Режиссер:
Эндрю Бэрд
  
Актеры:
Олуэн Фуэре, Гай Пирс, Алекс Петтифер, Курт Ягер, Уилльям Гао, Кристал Ю, Ричард Петтифер, Форрест Ботуэлл, Чике Чан, Рили Чун
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  

Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.

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