афиша
афиша
Регистрация
Атакан. Кровавая легенда

Атакан. Кровавая легенда

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.08.2020
 
Режиссер:
Александр Гришин
  
Актеры:
Ксения Плюснина, Владимир Кузнецов, Денис Лукичев, Анна Серпенева, Полина Строгая
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

Атакан — кровавый валун, гигантская гранитная плаха, на которой веками приносили человеческие жертвы язычники. Группа студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы отыскать легендарный камень. С каждым шагом ситуация выходит из под контроля, впереди их ждет только смерть. Атакан жаждет новой крови. Кто выживет?

Купить билет
Сегодня
16:00 Киносити
20:30 Киносити
Завтра
16:00 Киносити
20:30 Киносити
15 августа, суббота
16:00 Киносити
20:30 Киносити
16 августа, воскресенье
16:00 Киносити
20:30 Киносити
17 августа, понедельник
16:00 Киносити
20:30 Киносити
18 августа, вторник
16:00 Киносити
20:30 Киносити
19 августа, среда
16:00 Киносити
20:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
Купить билет
30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Летняя Киновечеринка
Купить билет
5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.