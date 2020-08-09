Атакан. Кровавая легенда

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 13.08.2020

Режиссер: Александр Гришин

Актеры: Ксения Плюснина, Владимир Кузнецов, Денис Лукичев, Анна Серпенева, Полина Строгая

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 80 мин

Атакан — кровавый валун, гигантская гранитная плаха, на которой веками приносили человеческие жертвы язычники. Группа студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы отыскать легендарный камень. С каждым шагом ситуация выходит из под контроля, впереди их ждет только смерть. Атакан жаждет новой крови. Кто выживет?