Атакан. Кровавая легенда
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 13.08.2020
Режиссер:
Александр Гришин
Актеры:
Ксения Плюснина, Владимир Кузнецов, Денис Лукичев, Анна Серпенева, Полина Строгая
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
80 мин
Атакан — кровавый валун, гигантская гранитная плаха, на которой веками приносили человеческие жертвы язычники. Группа студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы отыскать легендарный камень. С каждым шагом ситуация выходит из под контроля, впереди их ждет только смерть. Атакан жаждет новой крови. Кто выживет?
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽