Арахисовый сокол
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Тайлер Нилсон, Майк Шварц
Актеры:
Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс, Томас Хейден Чёрч, Брюс Дерн, Джон Бернтал, Джэйк Робертс, Мик Фоли
Жанр:
комедия, приключения, семейный
Продолжительноcть:
97 мин
Большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.
Сегодня
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 октября, воскресенье
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, понедельник
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, вторник
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, среда
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:05
27 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:20
28 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:20
29 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:20
30 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:20
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
26 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽