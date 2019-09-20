Арахисовый сокол

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Тайлер Нилсон, Майк Шварц

Актеры: Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс, Томас Хейден Чёрч, Брюс Дерн, Джон Бернтал, Джэйк Робертс, Мик Фоли

Жанр: комедия, приключения, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

Большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.