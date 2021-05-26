Амнезия
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 27.05.2021
Режиссер:
Александр Черняев
Актеры:
Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр, Адина Галупа, Дэвид Си Там, Джинджер Гилмартин, Эрин Херринг, С. Нил Девенпорт
Жанр:
боевик, криминал, триллер
Продолжительноcть:
83 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
Джон Доу просыпается в больнице весь в бинтах и понимает, что не может вспомнить, кто он такой и как здесь оказался. Вскоре он узнаёт, что полиция считает его маньяком, виновным в убийствах нескольких девушек, и понимает, что теперь ему придётся пойти на крайние меры, чтобы доказать свою невиновность.
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30 мая, воскресенье
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|Алмаз Синема
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19:20
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|Алмаз Синема
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29 мая, суббота
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30 мая, воскресенье
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13 июня, воскресенье 19:00
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