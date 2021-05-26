Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 27.05.2021

Режиссер: Александр Черняев

Актеры: Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр, Адина Галупа, Дэвид Си Там, Джинджер Гилмартин, Эрин Херринг, С. Нил Девенпорт

Жанр: боевик, криминал, триллер

Продолжительноcть: 83 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,66

Джон Доу просыпается в больнице весь в бинтах и понимает, что не может вспомнить, кто он такой и как здесь оказался. Вскоре он узнаёт, что полиция считает его маньяком, виновным в убийствах нескольких девушек, и понимает, что теперь ему придётся пойти на крайние меры, чтобы доказать свою невиновность.