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4 сапога и барсук

4 сапога и барсук

Страна:
Норвегия, 2020
 
Премьера:
в РФ 03.06.2021
 
Режиссер:
Гунхильд Энгер, Руна Спаанс
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный, фэнтези, музыкальный, комедия
  
Продолжительноcть:
78 мин
  
Сбор в мире:
$2 561 134,00
 

Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь... пираты! И как хорошо, что они знают одного! Веселый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходит даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище. Уморительное приключение необычных музыкантов для всей семьи!

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