4 сапога и барсук
Страна:
Норвегия, 2020
Премьера:
в РФ 03.06.2021
Режиссер:
Гунхильд Энгер, Руна Спаанс
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, фэнтези, музыкальный, комедия
Продолжительноcть:
78 мин
Сбор в мире:
$2 561 134,00
Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь... пираты! И как хорошо, что они знают одного! Веселый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходит даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище. Уморительное приключение необычных музыкантов для всей семьи!
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
5 июня, суббота
|11:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
6 июня, воскресенье
|11:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
5 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
11:30
14:05
6 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:30
14:05
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽