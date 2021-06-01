4 сапога и барсук

Страна: Норвегия, 2020

Премьера: в РФ 03.06.2021

Режиссер: Гунхильд Энгер, Руна Спаанс

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, фэнтези, музыкальный, комедия

Продолжительноcть: 78 мин

Сбор в мире: $2 561 134,00

Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь... пираты! И как хорошо, что они знают одного! Веселый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходит даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище. Уморительное приключение необычных музыкантов для всей семьи!