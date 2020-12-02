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#АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля

#АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля

Страна:
Великобритания, 2020
 
Режиссер:
Фил Грабски
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

К 500-летию смерти Рафаэля в Риме состоялась грандиозная выставка его произведений. Создатели фильма «Загадка Рафаэля» получили эксклюзивный доступ к этой экспозиции, которая насчитывала более 200 шедевров ? картин и рисунков, многие из которых были выставлены вместе впервые. Произведения Рафаэля из Лувра, Уффици, Национальной галереи в Вашингтоне, музея Прадо и других собраний, показанные на выставке и в фильме, дают уникальную возможность оценить размах таланта художника и его бесконечную изобретательность. Режиссёр Фил Грабски показывает гения итальянского Ренессанса с неожиданной стороны: в фильме подробно освещена его жизнь в Риме и то влияние, которое античный Рим оказал на Рафаэля. Так, съёмки проходили даже в руинах Золотого дома Нерона, фрески которого изучал художник. Рафаэль остаётся не только одной из самых значительных, но и одной из самых мифологизированных фигур итальянского Возрождения. Основанный на прошедшей в Риме сенсационной выставке, фильм Фила Грабски по-настоящему открывает Рафаэля и его искусство для зрителей.

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9 апреля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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19 декабря, суббота 17:00
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 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
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