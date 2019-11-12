В Тульской филармонии пройдет Всероссийский фестиваль дирижёров и солистов профессиональных оркестров народных инструментов.

В этом году фестиваль «Серебряные струны» проходит в Туле в четвёртый раз. Среди его участников - солисты и дирижёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тамбова, Уфы, Белгорода и Волгограда.

У фестиваля сложились интересные творческие традиции, среди которых – представление самобытных инструментов, которые очень редко или даже никогда не звучали на тульской концертной сцене.

На нынешнем фестивальном концерте тульская публика услышит, как звучит курай - один из национальных символов башкирского народа, популярный и очень древний инструмент, разновидность продольной флейты, издревле служивший средством передачи исторической памяти от поколения к поколению. По традиции, перед исполнением мелодии или песни музыкант рассказывал легенду о её происхождении.

Ещё одним музыкальным открытием для слушателей наверняка станет звучание панфлейты, название которой происходит от имени древнегреческого бога Пана, атрибутом которого являлся этот инструмент. Он состоит из нескольких полых трубочек разной длины из стеблей тростника или бамбука, соединенных вместе. Подобные инструменты существовали у разных народов, отличаясь только названиями, например, славянский вариант панфлейты именовался «кугиклы». Несмотря на древнее происхождение, сегодня этот звонкий инструмент очень востребован и помогает «раскрасить» мелодии любого стиля - от этно и кантри до тяжелого рока.

Цена: 300-500 р.

Всероссийский фестиваль дирижёров и солистов профессиональных оркестров народных инструментов "Серебряные струны" ведёт свою историю с 2011 года. За время своего существования фестиваль приобрёл авторитет и признание среди профессионального сообщества. Он способствует расширению культурного сотрудничества, традиционно собирает вокруг себя самобытных и талантливых музыкантов, даёт возможность соприкоснуться с яркими страницами музыки разных регионов России, привлекает интерес к исполнительскому искусству на народных инструментах и всегда становится подлинным праздником для всех, кому дорога национальная культура. Художественный руководитель фестиваля - Владимир Аленичев.