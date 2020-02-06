В Центре активного отдыха «Некрасово» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».

В этом году организаторы запустили два дополнительных этапа при поддержке Фонда альтернативного спорта, поэтому ралли пройдет в четыре этапа: трофи-ралли, гонки на мотоциклах, зимние гонки Sidecarrussia по треку (без шипов) и вечерний заезд.

Заезд - 7 февраля. Открытие соревнований состоится 8 февраля в 11.00.

На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.

Стоимость: участие - 500 р., экосбор - 500 р., парковка в 1 км от лагеря - бесплатно. Дополнительная информация по тел. +7(920) 770-66-77(Александр Уткин (Чукча RAMCC)