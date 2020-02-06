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Самовар Треффен

Самовар Треффен

В Центре активного отдыха «Некрасово» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».

В этом году организаторы запустили два дополнительных этапа при поддержке Фонда альтернативного спорта, поэтому ралли пройдет в четыре этапа: трофи-ралли, гонки на мотоциклах, зимние гонки Sidecarrussia по треку (без шипов) и вечерний заезд.

Заезд - 7 февраля. Открытие соревнований состоится 8 февраля в 11.00.

На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.

Стоимость: участие - 500 р., экосбор - 500 р., парковка в 1 км от лагеря - бесплатно. Дополнительная информация по тел. +7(920) 770-66-77(Александр Уткин (Чукча RAMCC)

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
7 февраля 2020, пятница
09:00
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8 февраля 2020, суббота
11:00
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9 февраля 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Nina Garnet
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15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
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 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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