Самовар Треффен
В Центре активного отдыха «Некрасово» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».
В этом году организаторы запустили два дополнительных этапа при поддержке Фонда альтернативного спорта, поэтому ралли пройдет в четыре этапа: трофи-ралли, гонки на мотоциклах, зимние гонки Sidecarrussia по треку (без шипов) и вечерний заезд.
Заезд - 7 февраля. Открытие соревнований состоится 8 февраля в 11.00.
На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.
Стоимость: участие - 500 р., экосбор - 500 р., парковка в 1 км от лагеря - бесплатно. Дополнительная информация по тел. +7(920) 770-66-77(Александр Уткин (Чукча RAMCC)
Где и когда?
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
7 февраля 2020, пятница
09:00
8 февраля 2020, суббота
11:00
9 февраля 2020, воскресенье
09:00
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽