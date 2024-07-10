Погода в Туле 11 июля: без осадков и до +29 градусов

В четверг в регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.
Температура ночью – 12-17 градусов тепла, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают умеренный северо-восточный ветер.
В четверг в регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.
Температура ночью – 12-17 градусов тепла, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
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