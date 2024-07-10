Погода в Туле 11 июля: без осадков и до +29 градусов

Фото из архива Myslo

В четверг в регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.

Температура ночью – 12-17 градусов тепла, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.