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Национальный квартал

Национальный квартал

14 сентября на территории городского молодежного пространства «Искра» впервые в Тульской области пройдет фестиваль, в рамках которого каждый желающий сможет приобщиться к культурному наследию народов мира и поближе познакомиться с особенностями национальных культур: русской, армянской, татарской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, туркменской, узбекской и многих других!

В программе выступления творческих коллективов, которые исполнят народные песни, инструментальные композиции, национальные танцы и, разнообразные мастер-классы и интерактивы.

Кроме того, гости фестиваля получат уникальную возможность познакомиться с лучшими кулинарными шедеврами национальных кухонь, а главное — попробовать их! Вкуснейшие азиатские лакомства, настоящая узбекская выпечка, приготовленная по всем правилам, татарский чак-чак — лишь немногое из огромного списка блюд, которые приготовят участники мероприятия.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
14 сентября 2019, суббота
12:00
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15 сентября 2019, воскресенье
12:00
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16 сентября 2019, понедельник
12:00
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