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Миры под обложкой

Миры под обложкой

19 и 20 ноября в Тулу приедет библиомобиль с программой «Миры под обложкой» в честь грядущего Всероссийского фестиваля детской книги. На базе Регионально-библиотечного комплекса детей и взрослых ждут встречи с писателями, поэтами, иллюстраторами.

19 ноября в путь отправляется фестивальный библиомобиль «Первый книжный». На борту — художник-иллюстратор Евгений Антоненков, писатель и поэт Игорь Жуков и сотрудник отдела творческого развития РГДБ Надежда Графова. В течение пяти дней они проведут встречи с читателями и мастер-классы в библиотеках и школах Тулы и соседних областей.

В Туле встречи пройдут на базе Тульской областной научной библиотеки и Тульской областной детской библиотеки, а также в Тульском суворовском военном училище.

19 ноября

Тульская областная научная библиотека, ул. Тургеневская, 48.
Тел. 7 (4872) 31-24-81.

12.00−13.30 Открытие фестиваля. Собираемся и собираем хорошее настроение! Игры, творчество, фотосессии.

13.30−14.30 Праздник детской книги с Игорем Жуковым и Евгением Антоненковым. Приглашаются дети (6+) с родителями и учителями.

15.00−16.00 Профессиональная программа с Надеждой Графовой. Приглашаются библиотекари.

Тульская областная детская библиотека, просп. Ленина, 62.
Тел. 7 (4872) 31-99-00, 31−99−22.

16.30−18.00 «К мышке на ватрушки» — посиделки с поэтом Игорем Золотовым, автором сборника стихов для детей «Стою-лечу» и художником Оксаной Кагальниковой, иллюстратором этой книги. Приглашаются дети (0+) с родителями. Требуется регистрация.

20 ноября


Тульская областная научная библиотека, ул. Тургеневская, 48.
Тел. 7 (4872) 31-24-81.

10.00 — 11.30 «Стихи обо всем» — творческая встреча с Игорем Жуковым, автором книг «Мифологическая азбука», «Да здравствуют бабочки!», «Кобра и скарабей» и многих других. Поэт и писатель расскажет увлекательные истории, прочитает стихи, споет песни под гитару, покажет отрывки из мультфильмов, которые сняты по его сценариям. Приглашаются дети (6+) с родителями и учителями.

10.00 — 11.30 «В круглом зеркале морей» — мастер-класс с Надеждой Графовой, которая вместе с детьми будет придумывать собственные образы и создавать их отпечатки, а затем иллюстрировать стихи Григория Кружкова. Приглашаются дети (6+). Требуется регистрация.

Тульская областная детская библиотека, просп. Ленина, 62.
Тел. 7 (4872) 31-99-00, 31−99−22.

10.15−11.30 «Точка чувства. Точка души» — мастер-класс Евгения Антоненкова — художника-иллюстратора многих книг, любимых не одним поколением читателей. Он создал незабываемые портреты Алисы, Винни-Пуха, Ежика и Медвежонка, Маленького Мука. Художник расскажет, как создаются книги с картинками, научит изображать забавные фантастические истории и рисовать любимых героев. Приглашаются дети (6+). Инклюзивное мероприятие с сурдопереводом. Требуется регистрация.


Вход на все мероприятия свободный, но на некоторые требуется предварительная регистрация.

 

Тульский фестиваль проходит в рамках более крупного события — VI Всероссийского фестиваля детской книги, организованного Российской государственной детской библиотекой. Фестиваль будет проходить 29 ноября — 1 декабря 2019 года в Москве.

Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
19 ноября 2019, вторник
12:00
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20 ноября 2019, среда
10:00
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Тульская областная детская библиотека
19 ноября 2019, вторник
16:30
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20 ноября 2019, среда
10:15
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Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
The Korea
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6 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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