Фестиваль баскетбола
В «Новом поколении» состоится состоится уже второй Фестиваль баскетбола, организованный Тульской областной федерацией баскетбола, Комитетом Тульской области по спорту. В фестивале примет участие баскетбольный клуб «Арсенал».
Мероприятие приурочено ко дню рождению баскетбола. В программе соревнования по стритболу, в которых примут участие мальчишки и девчонки 2008 года рождения и младше. Участникам выпадет возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки баскетбольного клуба «Арсенал». Естественно не обойдётся без конкурсов с призами и подарками.
Количество участников ограничено: от каждого тренера не более четырех человек.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
25 декабря 2019, среда
15:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
26 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽