В «Новом поколении» состоится состоится уже второй Фестиваль баскетбола, организованный Тульской областной федерацией баскетбола, Комитетом Тульской области по спорту. В фестивале примет участие баскетбольный клуб «Арсенал».



Мероприятие приурочено ко дню рождению баскетбола. В программе соревнования по стритболу, в которых примут участие мальчишки и девчонки 2008 года рождения и младше. Участникам выпадет возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки баскетбольного клуба «Арсенал». Естественно не обойдётся без конкурсов с призами и подарками.

Количество участников ограничено: от каждого тренера не более четырех человек.

Вход свободный.