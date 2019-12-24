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Фестиваль баскетбола

Фестиваль баскетбола

В «Новом поколении» состоится состоится уже второй Фестиваль баскетбола, организованный Тульской областной федерацией баскетбола, Комитетом Тульской области по спорту. В фестивале примет участие баскетбольный клуб «Арсенал».

Мероприятие приурочено ко дню рождению баскетбола. В программе соревнования по стритболу, в которых примут участие мальчишки и девчонки 2008 года рождения и младше. Участникам выпадет возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки баскетбольного клуба «Арсенал». Естественно не обойдётся без конкурсов с призами и подарками.

Количество участников ограничено: от каждого тренера не более четырех человек.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
25 декабря 2019, среда
15:00
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Касса
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Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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