Война – не детское дело

Занятие посвящено Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В ходе мероприятия маленькие посетители узнают о детях и подростках, которые застали страшное время войны. Ребята познакомятся с юными героями-туляками, услышат рассказ об их подвигах и трагических судьбах.

Кроме того, участники занятия смогут проверить, получилось ли бы у них стать партизанами, маленькими героями большой войны. Мероприятие рассчитано на детей от 6 до 11 лет.

Необходима предварительная запись по тел.: (4872) 77-49-34.

Вход свободный.