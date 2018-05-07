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Война – не детское дело

Война – не детское дело

Занятие посвящено Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В ходе мероприятия маленькие посетители узнают о детях и подростках, которые застали страшное время войны. Ребята познакомятся с юными героями-туляками, услышат рассказ об их подвигах и трагических судьбах.

Кроме того, участники занятия смогут проверить, получилось ли бы у них стать партизанами, маленькими героями большой войны. Мероприятие рассчитано на детей от 6 до 11 лет.

Необходима предварительная запись по тел.: (4872) 77-49-34.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
11 мая 2018, пятница
13:00
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