В лесу родилась ёлочка

Лаборатория природы Куликова поля провожает Год экологии и приглашает младших школьников на новогоднюю научную сказку в музей.

Под Новый год случаются разные чудеса, верим ли мы в них или нет… Вот и в музее, в Лаборатории природы Куликова поля, случилось непредвиденное событие. В предновогоднюю ночь в руки к засидевшемуся за изучением ископаемых ученому попадает волшебная находка. На первый взгляд обычный камень оказывается фрагментом древнего растения — предка новогодней красавицы-ели. А вместе с ним в наш мир приходит хранительница леса и знаток растений — Баба-яга.

В Лаборатории природы мир науки и сказка сойдутся в интеллектуальной схватке, а победителю будут открыты все лесные секреты. Только без помощи юных друзей природы здесь не обойтись. Рассудить ученого и сказочную гостью Бабу-ягу, узнать много нового и интересного о предках и близких родственниках традиционного новогоднего дерева, смастерить подарок к празднику — все это можно на новой музейной встрече.

Интерактивная программа «В лесу родилась елочка» в Лаборатории природы Куликова поля состоится 24 декабря. Приглашаем младших школьников и их родителей.

Стоимость билета — 100 рублей.

Предварительная запись по телефону 36-16-63.