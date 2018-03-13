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Ступеньки творчества

Ступеньки творчества

Фестиваль существует уже несколько лет и каждый год становится ярким событием в культурной жизни Тульской области. В этом году он проводится в одиннадцатый раз.

В фестивале принимают участие: лауреат всероссийских конкурсов Оркестр русских народных инструментов «Тула"(художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев, дирижер заслуженный работник культуры России Сергей Саксин) и лучшие учащиеся музыкальных школ и школ искусств Тулы и Тульской области, а также студенты Тульского колледжа культуры имени А. С. Даргомыжского.

Фестиваль был создан при поддержке лауреата всероссийских конкурсов, художественного руководителя оркестра «Тула» Владимира Аленичева.

Главной целью фестиваля является сохранение и развитие культурно-воспитательных, просветительских и нравственных традиций русского народного музыкального искусства, поддержка одарённых юных музыкантов, создание условий для их дальнейшего творческого развития

чтобы каждый участник имел возможность почувствовать себя солистом профессионального коллектива. В дальнейшем оркестр «Тула» включает начинающих музыкантов в свои концертные программы. Каждый участник фестиваля, пройдя сквозь волнение и ответственность выступления, станет выше еще на одну ступеньку — ступеньку мастерства!

Стоимость: 250Р.

 
Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
18 марта 2018, воскресенье
14:00
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