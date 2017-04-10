афиша
афиша
Регистрация
Старик Хоттабыч

Старик Хоттабыч

Веселый, шумный, яркий, неожиданный — таким предстает перед нами спектакль «Старик Хоттабыч» и его персонажи. Юные зрители с восторгом и удивлением следят за проделками Старика Хоттабыча, и за тем как его юный друг Волька едва успевает распутывать клубок курьезов и недоразумений, в которые попадает не только он сам, но и его друзья — Женька и Пилюля. Новое, современное театральное решение спектакля, которое приводит в восторг и детей и взрослых, является органичным слиянием традиционного классического театра и уличного театра с его открытым шутовством, яркими эмоциями, простыми и понятными шутками. И при всем при этом создатели спектакля сумели сохранить сюжет Л. Лагина «Старик Хоттабыч» без искажений и передать обаяние и волшебство любимой всеми с детства сказки.

Пьеса в одном действии без антракта. Продолжительность 1 час 15 мин.

Постановка: Сергей Мазанов

Действующие лица и исполнители:

  • Хоттабыч — Николай Колтышев
  • Волька — Пётр Сидоров
  • Женька — Анастасия Токмакова
  • Гога — Татьяна Бурякова
  • Учительница, Буфетчица, Мама Гоги — Марина Салькова
  • Кассирша, Мама Женьки — Светлана Калашникова
  • Мимы — Денис Беляков, Павел Кошель

 

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
6 мая 2017, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.