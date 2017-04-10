Веселый, шумный, яркий, неожиданный — таким предстает перед нами спектакль «Старик Хоттабыч» и его персонажи. Юные зрители с восторгом и удивлением следят за проделками Старика Хоттабыча, и за тем как его юный друг Волька едва успевает распутывать клубок курьезов и недоразумений, в которые попадает не только он сам, но и его друзья — Женька и Пилюля. Новое, современное театральное решение спектакля, которое приводит в восторг и детей и взрослых, является органичным слиянием традиционного классического театра и уличного театра с его открытым шутовством, яркими эмоциями, простыми и понятными шутками. И при всем при этом создатели спектакля сумели сохранить сюжет Л. Лагина «Старик Хоттабыч» без искажений и передать обаяние и волшебство любимой всеми с детства сказки.

Пьеса в одном действии без антракта. Продолжительность 1 час 15 мин.

Постановка: Сергей Мазанов

Действующие лица и исполнители: