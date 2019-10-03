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Щенячий патруль 3. Навстречу приключениям

Щенячий патруль 3. Навстречу приключениям

В Городском концертном зале пройдет спектакль ростовых кукол по мотивам мультфильмов «Щенячий патруль».

Давным-давно, а может быть недавно, в Бухте Приключений жила команда спасателей. Отважные щенки. Однажды, щенки решили, чтоб им не было скучно дома, отправиться в далекие приключения на поиски сокровищ. Но стоит лишь только подумать о приключениях, как твой дом  переворачивается с ног на голову. Обыкновенный диван превращается в огромный корабль, белые занавески становятся парусом. Черпак, это уже не черпак, а средство защиты от пиратов. На старт, внимание, марш- игра начинается! Начинаются настоящие приключения! Лихо они превращают всю мебель в своей комнате в настоящий корабль. Но какой же корабль без капитана? И, отдать швартовый! Команда спасателей уже в пути. Сначала они встречают злющую голодную акулу. А может быть кто-нибудь знает, что ест акула на обед? Конечно, ребята знают! Щенки вместе готовят вкусный обед для акулы, и благодаря ребятам, они смогли не только накормить голодную акулу, но и подружиться с ней. Но что это там, на горизонте? Да это же настоящие пираты! Команда никогда не видели настоящих пиратов. Но близко с ними знакомиться им тоже не хочется. щенки решили напугать их. Они придумали веселых приведений, от которых у пиратов затряслись коленки.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 декабря 2019, воскресенье
12:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
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13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Открытие нового клубного пространства
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7 декабря, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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