Щенячий патруль 3. Навстречу приключениям

В Городском концертном зале пройдет спектакль ростовых кукол по мотивам мультфильмов «Щенячий патруль».

Давным-давно, а может быть недавно, в Бухте Приключений жила команда спасателей. Отважные щенки. Однажды, щенки решили, чтоб им не было скучно дома, отправиться в далекие приключения на поиски сокровищ. Но стоит лишь только подумать о приключениях, как твой дом переворачивается с ног на голову. Обыкновенный диван превращается в огромный корабль, белые занавески становятся парусом. Черпак, это уже не черпак, а средство защиты от пиратов. На старт, внимание, марш- игра начинается! Начинаются настоящие приключения! Лихо они превращают всю мебель в своей комнате в настоящий корабль. Но какой же корабль без капитана? И, отдать швартовый! Команда спасателей уже в пути. Сначала они встречают злющую голодную акулу. А может быть кто-нибудь знает, что ест акула на обед? Конечно, ребята знают! Щенки вместе готовят вкусный обед для акулы, и благодаря ребятам, они смогли не только накормить голодную акулу, но и подружиться с ней. Но что это там, на горизонте? Да это же настоящие пираты! Команда никогда не видели настоящих пиратов. Но близко с ними знакомиться им тоже не хочется. щенки решили напугать их. Они придумали веселых приведений, от которых у пиратов затряслись коленки.