Интерактивная экскурсия «Ребятам о зверятах» – это увлекательное знакомство с миром животных в изобразительном искусстве.

На протяжении тысячелетий художники и скульпторы любовались грацией, силой, ловкостью, мощью, красотой и умом животных. Изображение животных – анималистика – интересный и сложный жанр изобразительного искусства.

В музейной экспозиции юные экскурсанты увидят выразительные образы лошадей, львов, собак, лосей, волков и многих других зверей, написанных маслом на холсте, отлитых из металла, высеченных из мрамора и вырезанных из дерева. Мероприятие дополнено загадками и творческими заданиями, которые не дадут детям заскучать.

Стоимость: взрослый+ребенок – 150 р.