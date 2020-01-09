Огоньки на ёлке. Празднуем Рождество Христово
В музее «Тульские древности» пройдет воскресник для дошкольников, посвященный рождественским традициям. Любимый многими поколениями русских людей праздник Рождества Христова до сих пор не теряет обретенного за века колорита: таинство ожидания звезды, сытность застолья, шумных колядований. К сожалению, малое число современных ребятишек могут рассказать историю этого светлого и радостного праздника. Предлагаем вспомнить ее вместе и устроить традиционные рождественские увеселения.
Рекомендовано детям с 3 лет и их родителям.
Стоимость: 200 р. на одного ребенка и взрослого.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
12 января 2020, воскресенье
16:00
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽