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Огоньки на ёлке. Празднуем Рождество Христово

Огоньки на ёлке. Празднуем Рождество Христово

В музее «Тульские древности» пройдет воскресник для дошкольников, посвященный рождественским традициям. Любимый многими поколениями русских людей праздник Рождества Христова до сих пор не теряет обретенного за века колорита: таинство ожидания звезды, сытность застолья, шумных колядований. К сожалению, малое число современных ребятишек могут рассказать историю этого светлого и радостного праздника. Предлагаем вспомнить ее вместе и устроить традиционные рождественские увеселения.

Рекомендовано детям с 3 лет и их родителям.

Стоимость: 200 р. на одного ребенка и взрослого.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
12 января 2020, воскресенье
16:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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