Огоньки на ёлке. Празднуем Рождество Христово

В музее «Тульские древности» пройдет воскресник для дошкольников, посвященный рождественским традициям. Любимый многими поколениями русских людей праздник Рождества Христова до сих пор не теряет обретенного за века колорита: таинство ожидания звезды, сытность застолья, шумных колядований. К сожалению, малое число современных ребятишек могут рассказать историю этого светлого и радостного праздника. Предлагаем вспомнить ее вместе и устроить традиционные рождественские увеселения.

Рекомендовано детям с 3 лет и их родителям.

Стоимость: 200 р. на одного ребенка и взрослого.