Премьера первого диаспектакля в картинках Саши Лыженковой «Медведь с приветом» по мотивам книги Губерта Ширнека.

Рекомендованный возраст — от 5 лет.

Стоимость детского билета — 500 Р, вход для одного взрослого бесплатно. Количество мест на спектакль ограничено, бронируйте билеты здесь. В стоимость билетов входит угощение и сувенир.

Просьба приносить с собой сменную обувь.