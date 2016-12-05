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Медведь с приветом

Медведь с приветом

Премьера первого диаспектакля в картинках Саши Лыженковой «Медведь с приветом» по мотивам книги Губерта Ширнека.

Рекомендованный возраст — от 5 лет.

Стоимость детского билета — 500 Р, вход для одного взрослого бесплатно. Количество мест на спектакль ограничено, бронируйте билеты здесь. В стоимость билетов входит угощение и сувенир.

Просьба приносить с собой сменную обувь.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
4 января 2017, среда
11:00
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6 января 2017, пятница
11:00
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