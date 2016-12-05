Медведь с приветом
Премьера первого диаспектакля в картинках Саши Лыженковой «Медведь с приветом» по мотивам книги Губерта Ширнека.
Рекомендованный возраст — от 5 лет.
Стоимость детского билета — 500 Р, вход для одного взрослого бесплатно. Количество мест на спектакль ограничено, бронируйте билеты здесь. В стоимость билетов входит угощение и сувенир.
Просьба приносить с собой сменную обувь.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
Тел.: +7 (952) 185-80-90
4 января 2017, среда
11:00
6 января 2017, пятница
11:00