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Мастер-класс: открытка в стиле ар-нуво

Мастер-класс: открытка в стиле ар-нуво

Музей «Тульские древности» приглашает на новую встречу с дизайнером Ярмарки мастеров Екатериной Зерновой. К приближающемуся празднику 23 февраля самое время сделать поздравительную открытку. Аппликации, созданные из фетра,  яркие уютные, от них веет безграничным теплом.

Во время работы посетителей ждет беседа о стилях и направлениях в искусстве конца 19 – начала 20 века.

Стоимость билета  – 100 рублей.

Запись по телефону: +7 4872 36 16 63.

 


 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
10 февраля 2018, суббота
18:00
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