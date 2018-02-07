Мастер-класс: открытка в стиле ар-нуво
Музей «Тульские древности» приглашает на новую встречу с дизайнером Ярмарки мастеров Екатериной Зерновой. К приближающемуся празднику 23 февраля самое время сделать поздравительную открытку. Аппликации, созданные из фетра, яркие уютные, от них веет безграничным теплом.
Во время работы посетителей ждет беседа о стилях и направлениях в искусстве конца 19 – начала 20 века.
Стоимость билета – 100 рублей.
Запись по телефону: +7 4872 36 16 63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
10 февраля 2018, суббота
18:00