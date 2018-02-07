Мастер-класс: открытка в стиле ар-нуво

Музей «Тульские древности» приглашает на новую встречу с дизайнером Ярмарки мастеров Екатериной Зерновой. К приближающемуся празднику 23 февраля самое время сделать поздравительную открытку. Аппликации, созданные из фетра, яркие уютные, от них веет безграничным теплом.

Во время работы посетителей ждет беседа о стилях и направлениях в искусстве конца 19 – начала 20 века.

Стоимость билета – 100 рублей.

Запись по телефону: +7 4872 36 16 63.



