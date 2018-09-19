Мастер-класс «Ёжик»
22 сентября в музее
Сотрудники музея помогут детям смастерить смешного ёжика из фетра, которого можно взять в руки, не боясь иголок. И не простого, а с подарком щедрой осени.
«Он в лесу живёт под ёлкой, носит острые иголки. Ходит-бродит вдоль дорожек, весь колючий братец…» Правильно, ёжик! Ёж — пожалуй, самый интересный лесной житель, который так привлекает малышей. Ведь он колючий, а ещё умеет сворачиваться клубком, когда чувствует опасность.
Что это будет за подарок — вы узнаете, посетив наш мастер-класс!
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
23 сентября 2018, воскресенье
13:30