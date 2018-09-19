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Мастер-класс «Ёжик»

Мастер-класс «Ёжик»

22 сентября в музее П. Н. Крылова пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки — ежик.

Сотрудники музея помогут детям смастерить смешного ёжика из фетра, которого можно взять в руки, не боясь иголок. И не простого, а с подарком щедрой осени.

«Он в лесу живёт под ёлкой, носит острые иголки. Ходит-бродит вдоль дорожек, весь колючий братец…» Правильно, ёжик! Ёж — пожалуй, самый интересный лесной житель, который так привлекает малышей. Ведь он колючий, а ещё умеет сворачиваться клубком, когда чувствует опасность.

Что это будет за подарок — вы узнаете, посетив наш мастер-класс!

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
23 сентября 2018, воскресенье
13:30
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