Мастер-класс «Ёжик»

22 сентября в музее П. Н. Крылова пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки — ежик.

Сотрудники музея помогут детям смастерить смешного ёжика из фетра, которого можно взять в руки, не боясь иголок. И не простого, а с подарком щедрой осени.

«Он в лесу живёт под ёлкой, носит острые иголки. Ходит-бродит вдоль дорожек, весь колючий братец…» Правильно, ёжик! Ёж — пожалуй, самый интересный лесной житель, который так привлекает малышей. Ведь он колючий, а ещё умеет сворачиваться клубком, когда чувствует опасность.

Что это будет за подарок — вы узнаете, посетив наш мастер-класс!

Стоимость: 100 р.