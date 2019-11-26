Рыбинский театр кукол покажет постановку «Курочка Ряба» по мотивам русской народной сказки, которую рассказывают детям скоморохи Федот и Фома.

Известный всем сюжет обрастает в постановке некоторыми подробностями в виде прибауток, присказок и небылиц, каждая из которых по-своему раскрывает роль Деда, Бабки и Мышки во всей этой с виду нелогичной истории. Режиссёр спектакля А. Быков, художник Н.Фёдорова.

Стоимость: 250−500 р.