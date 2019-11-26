Курочка Ряба
Рыбинский театр кукол покажет постановку «Курочка Ряба» по мотивам русской народной сказки, которую рассказывают детям скоморохи Федот и Фома.
Известный всем сюжет обрастает в постановке некоторыми подробностями в виде прибауток, присказок и небылиц, каждая из которых по-своему раскрывает роль Деда, Бабки и Мышки во всей этой с виду нелогичной истории. Режиссёр спектакля А. Быков, художник Н.Фёдорова.
Стоимость: 250−500 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
30 ноября 2019, суббота
15:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽